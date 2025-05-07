設國家主權基金？央行楊金龍主張：宜設專法賦予獨立專責機構管理彈性

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-07 15:20

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台灣央行總裁楊金龍明 (8) 日將赴立法院備詢，在最新出爐的書面報告中，對於我國設立國家主權基金，楊金龍再度主張，宜訂立專法、設立獨立專責的主權基金管理機構。

楊金龍將進行的專題報告為「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金 (如四大基金等) 所扮演的角色為何？」。

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楊金龍指出，主權基金顧名思義市政府的基金，主要是管理國家財富 (如石油等自然資源收入、財政盈餘)，或受政府委託 (如退休金) 進行投資管理，投資目的、操作原則和投資標的均與外匯存底不同，他國或以專法或依公司法，來規範主權基金管理機構的設立及運作。

而主權基金目的在於創造更多的財富，其操作原則偏重較高風險與低流動性的資產，以換取較高報酬率，故投資標的涵蓋公債、公司債、股票、私募股權和房地產 (基礎建設) 等，收益具有較高的不確定性。