〈關稅衝擊〉為傳產找解方 經濟部開放50條AI試製線給業界開發創新產品

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-07 18:35

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為協助中小企業創新升級以因應關稅變局，經濟部產業技術司與中小及新創企業署今（7）日共同宣布，已請工研院、金屬中心、紡織所等產業技術研發的法人機構，將陸續開放 50 條最先進設備的 AI 試製線，並與學校合作，協助企業進行新產品的開發，包括設計、試製與品檢等工序，出席的業界代表之一世堡紡織董事長羅忠祐即表示，傳產業結合 AI 是必然趨勢，紡織業亦然，且 AI 已可做到「隔空抓布」，透過 AI 與遠端作業，可縮短 4 個月和國外品牌商的溝通時間，提高生產時效。

經濟部中企署表示，各法人將與業界合作培育可在開發 / 生產線使用 AI 的實作人才，目前每條試製線每年有 500 人的培訓量，一年提供 25,000 人次的培訓量能，歡迎有需求的中小企業多加利用。



經濟部產業技術司司長郭肇中表示，為培育百工百業 AI 人才，經濟部自去 (113) 年 5 月開始，透過線上及實體的教學，已培養近７萬名 AI 人才；而上週六 (5/3) 甫完成的智慧創新大賞，能在短短 2 個月吸引到 1,253 隊參與，顯示台灣的 AI 人才及應用已逐漸開花結果。

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郭肇中表示，台灣企業在面對國際不確定的變局下，惟有提升價值及降低成本才能確保本身競爭力，因此技術司這次推動研發法人開發出來的 50 條 AI 試製線，將導入各領域最新 AI 智慧機台，將開放給業界進行創新產品的開發，包括設計、試製與品檢等工序，縮短開發時程、提升創新效率，企業員工亦可實地操作智慧機台，參與實作訓練，深化對 AI 應用的理解與技能養成。



中小及新創企業署署長李冠志表示，面對國際經貿情勢與供應鏈重組的壓力，中小企業的應變能力與數位轉型的速度與彈性至關重要。為此，經濟部積極推動產業 AI 化政策，特別鎖定如工具機、水五金、金屬製品、紡織、塑橡膠及食品等深受影響且具外銷實力的重點產業，與專業法人機構合作。更強調實務習作與應用，透過今日開始第一波「AI 應用導入實務課程」，直接協助業者在法人試量產的產線上，學習建構智慧製造應用，提升供應鏈韌性。



本次開發出來的法人試製線暨人才培訓基地，包括新北及雲林的紡研所、高雄的金屬中心、臺中的精機中心與塑膠中心、新竹的工研院、彰化的車輛中心、嘉義的食品所等基地，第一波 (五、六月) 開課領域以紡織、塑膠、工具機、金屬加工、食品、車輛組件為主，今日也是紡研所—AI 數位布料實作訓練班的開課日。