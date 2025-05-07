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鉅亨速報

營收速報 - 達方(8163)4月營收23.66億元年增率高達34.74％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 16:15


達方(8163-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣23.66億元，年增率34.74%，月增率19.76%。

今年1-4月累計營收為78.50億元，累計年增率14.3%。

最新價為36.2元，近5日股價下跌-6.03%，相關電腦週邊上漲2.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-643 張
  • 外資買賣超：-576 張
  • 投信買賣超：-82 張
  • 自營商買賣超：+15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 23.66億 35% 20%
25/3 19.76億 14% 23%
25/2 16.05億 4% -16%
25/1 19.08億 4% -2%
24/12 19.50億 7% -3%
24/11 20.19億 -1% -4%

達方(8163-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子零組件。電腦週邊產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收達方

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