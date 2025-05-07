營收速報 - 達方(8163)4月營收23.66億元年增率高達34.74％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 16:15
今年1-4月累計營收為78.50億元，累計年增率14.3%。
最新價為36.2元，近5日股價下跌-6.03%，相關電腦週邊上漲2.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-643 張
- 外資買賣超：-576 張
- 投信買賣超：-82 張
- 自營商買賣超：+15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|23.66億
|35%
|20%
|25/3
|19.76億
|14%
|23%
|25/2
|16.05億
|4%
|-16%
|25/1
|19.08億
|4%
|-2%
|24/12
|19.50億
|7%
|-3%
|24/11
|20.19億
|-1%
|-4%
達方(8163-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子零組件。電腦週邊產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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