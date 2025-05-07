貴又缺貨的日子將至！首批川普關稅商品抵美港口 成本較上月暴漲250%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-05-07 13:25

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首批載有被川普課徵高關稅商品的貨輪本周陸續抵達美國洛杉磯港口，其中中國貨運量較去年同期砍半，美國零售業預計商品短缺潮將至。港口高層透露，本周抵美的這批產品成本，比上月暴增了 250%。

加州洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）周二（6 日）表示，本週該港口的貨運量較去年同期相比下降了約 35%，進港船隻從中國進口的貨物也減少了 50% 以上。

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他指出，現在進港的貨船已經是上個月白宮針對中國及其他國家徵收關稅後的第一批受影響貨船，這是貨船數量下降的直接原因。許多進口商取消了訂單，因為他們不願意支付高額的關稅。

塞羅卡說，洛杉磯港本預計 5 月將有 80 艘船抵達，但其中 20% 已被取消。有客戶已經取消了 6 月的 13 趟航行。

同時，塞羅卡警告美國關稅前景仍然不明朗，零售商及進口商向他透露，到港的這批商品成本比 4 月進口時增加 2.5 倍。他擔憂，美國消費者未來將面臨更少商品選擇，即使有心儀商品亦可能需要支付更高昂金額購買。

國際貨運代理商 Flexport 行政總裁彼得森（Ryan Petersen）表示，部分零售商寧願選擇把商品留在中國倉庫，費用還比進口美國的關稅為低。他指出，由於進口商及零售商不願負擔成本劇增，相信貨運量將持續下降。

彼得森認為，未來可能多達 60% 的貨船航運取消，零售商耗光存貨只是時間問題，短缺將隨即出現。「美國消費者很快就會感受到變化。」

全美零售聯合會預測，2025 年下半年的進口量將年減 20%。摩根大通則預測，從中國進口的貨量下跌將更為顯著，達 75% 至 80%。

聯準會 (Fed) 將在台北時間周四 (8 日) 凌晨公佈最新的利率決議，由於擔心川普政府關稅政策恐引發更大的通膨壓力，市場共識 Fed 幾乎不可能提出降息。