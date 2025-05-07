中美關稅「核彈」引爆 中國出口恐見懸崖式下跌

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 11:32

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中國將於周五 (9 日) 公佈 4 月外貿數據，但分析師已嗅到「危險訊號」。美銀證券最新報告預測，中國 4 月出口年增率將從 3 月的 12.5% 驟降至 0.5%，創下 2023 年以來最低 。其中，對美出口將成「重災區」。

美銀證券最新報告預測，中國 4 月對美出口額將年減 19%，強烈逆轉 3 月年增 8.9% 的態勢，相當於對美單月出口額蒸發近五分之一。全球其他市場「勉強喘息」，對非美地區出口預估成長 4%，但相較於 3 月的 12.9% 大幅放緩。

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造成這個局勢的主因是，4 月 2 日中美互徵超 100% 關稅後，中國製造業 PMI 新出口訂單指數暴跌至 47.3，創下 2022 年 12 月來新低 。這意味著，外貿企業接單量已進入「冰封期」 。

船運量腰斬，企業連夜改航線

船運數據透露了致命訊號：4 月 18 日至 27 日，中國發往美國的貨櫃船噸位從高峰驟降 45%，相當於每天減少 2.7 萬個標箱 。4 月船運量年增率從 3 月的成長 10% 轉為下跌跌 7%，創 2020 年疫情後最大跌幅 。

然而，真實情況可能更糟。數據存在「時間差」陷阱，船運數據比海關清關晚 3-5 天，4 月最後一週的「虛假繁榮」實為關稅生效前的「搶出口」 。此外，還存在貨值「隱形縮水」的問題，高附加價值商品（如電子產品）出口佔比下降，即便噸位持平，實際出口金額也會縮水 。

美銀證券的結論是，剔除幹擾因素，4 月對美出口實際較上季下降 15%，較去年同期成長 - 19%，美國市場正在「加速脫鉤」。

轉口貿易短期續命 5 月灰色通道或被封死

在關稅豁免下，出現了「暗潮湧動」。越南、馬來西亞港口擁擠，因為美國對第三方國家 90 天關稅豁免，刺激中國企業將貨物「繞道」東南亞再出口 。天津港也出現「雲霄飛車」行情，4 月 13 日出口量較月初暴跌 50%，但月末迅速反彈至年內高點，暗示「改單重簽」激增 。

然而，各方數據出現「打架」的情況。IMF 數據顯示，4 月對非美地區出口較月減 5%、年增 4% 。船公司 Elane 資料顯示，20 大港口貨櫃量僅下降 2%，較去年同期增 11%。而交通部數據則顯示，4 月末週貨運量創年新高，年增 5% 。

美銀認為，轉口貿易只是短期「續命」，但 5 月起美國將嚴查「原產地證明」，灰色通道或被封死 。

外需「塌方」倒逼政策出手？

當前有兩大預警訊號。首先是貨櫃價格的「騙局」，美西航線運費看似穩定，實為船公司削減 50% 運力「硬撐」 ；其次是美國庫存週期反轉，零售商清倉導致補庫需求疲軟，6 月或現第二輪砍單潮 。

然而，這也給中國帶來了政策窗口期。若出口持續失速，人民幣或被動貶值至 7.4-7.5 區間 。同時，內需刺激可能加碼，家電、汽車「以舊換新」補貼、基礎建設工程提前動工或成對沖主力 。

但美銀警告稱，如果關稅戰升級，中國全年出口增速可能從 3.2% 下調至 - 1.5% 。