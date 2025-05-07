search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 08:45


1. 投信累計買超 5 日的股票
長榮航 (2618-TW)、鴻海 (2317-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、富邦金 (2881-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
長榮航 (2618-TW)、鴻海 (2317-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、富邦金 (2881-TW)、元大台灣50 (0050-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
長榮航 (2618-TW)、鴻海 (2317-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、緯創 (3231-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
長榮航 (2618-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、台灣虎航 (6757-TW)


5. 投信當日 (06) 買超的股票
長榮航 (2618-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、華航 (2610-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、群益證 (6005-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
長榮航43.55+0.46%
鴻海146+0.00%
富邦金78.8-0.25%
緯創107-1.83%
華航22.95+0.22%
群益證26.85+0.56%
群益優選非投等債9.17+0.00%
元大台灣高息低波51.15+0.79%
元大台灣50171.5+0.29%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

中弱短強
長榮航

86.96%

勝率

#動能指標上漲股

中弱短強
長榮航

86.96%

勝率

#偏弱機會股

偏弱
富邦金

56.67%

勝率

#指標剛跌破

偏弱
富邦金

56.67%

勝率

#波段回檔股

偏弱
富邦金

56.67%

勝率

延伸閱讀



    Empty