美國出口大崩跌！農產品重創、港口貨櫃量驟減 引爆供應鏈危機

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-07 15:12

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美國總統川普堅持挑起關稅戰，引發製造訂單大量取消，不僅導致進口量驟減，也進一步演變為全美出口大幅下滑。《CNBC》於 5 月 6 日報導指出，美國幾乎所有出口項目均受到嚴重影響，其中農產品如大豆、玉米和牛肉成為首波重災區。

根據貿易追蹤機構 Vizion 的分析，美國多個主要港口出口量明顯衰退。奧勒岡州波特蘭港出口量年減 51%，創下全美最高跌幅；華盛頓州塔科馬港作為農產品出口樞紐，也下滑 28%，主要出口國包括中國、日本及南韓。Vizion 副總裁 Ben Tracy 指出：「幾乎每一類美國出口商品都受到打擊。」

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其他重要港口也出現不同程度衰退：洛杉磯港出口減少 17% 以上、喬治亞州薩凡納港減少 13%、維吉尼亞州諾福克港下滑 12%，即便是相對穩定的休士頓港與西雅圖港，也分別減少 3% 與 3.5%。

2025 年美國港口出口狀況。（圖：CNBC）

《CNBC》指出，出口大減與進口訂單取消息息相關。部分美企取消對中國的製造訂單，造成貨櫃船停航，進而引發全球供應鏈連鎖反應。Vizion 追蹤數據顯示，2025 年 4 月 21 日至 28 日，美國港口貨櫃量週比下滑高達 43%，為疫情以來最劇烈的變動之一。

Vizion 執行長 Kyle Henderson 指出，高關稅導致進口成本上升，中小企業無力負擔，紛紛暫停訂單。過去穩定的商品運費如今翻倍，導致企業面臨嚴重壓力。

美國銀行 (BAC-US) 最新報告顯示，雖然部分企業年初曾囤貨，但截至目前，零售商庫存僅剩 1 至 2 個月。若未來需求出現波動或供應中斷，將可能造成價格不穩與商品短缺。

此外，南加州航運交換所執行長 Kipling Louttit 警告，貨櫃與航班減少將連帶衝擊卡車與鐵路運輸行業，導致物流人力過剩、恐爆發新一波失業潮。他表示，近期每日平均僅有 14 艘船靠港，遠低於正常水準 17 艘，未來三天甚至可能只剩 10 艘。