習近平乘專機離開北京 訪問俄羅斯

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-05-07 19:06

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據《新華社》報導，中國國家主席習近平周三（7 日）下午乘專機離開北京，應俄羅斯總統普丁邀請，赴莫斯科對俄羅斯進行國是訪問，並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利 80 周年慶典。

陪同習近平出訪的有：中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、中國外交部部長王毅等。

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習近平周三在《俄羅斯報》發表題為《以史為鑑 共創未來》的署名文章，他在文章中提到，單邊主義、霸權霸道霸凌行徑危害深重，人類又一次站在團結還是分裂、對話還是對抗、共贏還是零和的十字路口。

習近平說，國際形勢越是變亂交織，人們越要堅持和維護聯合國權威，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，持續推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

習近平表示，中國和俄羅斯都是具有重要影響力的大國，是維護全球戰略穩定、完善全球治理的建設性力量。中俄關係具有清晰歷史邏輯、強大內生動力、深厚文明底蘊，不針對第三方，也不受制於任何第三方。