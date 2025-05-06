search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-5.06元，預估目標價為118.69元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 22:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.97元下修至-5.06元，其中最高估值-3.64元，最低估值-9.24元，預估目標價為118.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-3.64(-2.36)-2.190.271.32
最低值-9.24(-8.45)-11.1-9.7-5.89
平均值-5.56(-5.39)-5.18-4.48-2.75
中位數-5.06(-4.97)-4.59-4.04-2.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.62億36.13億31.87億34.88億
最低值17.34億14.45億17.62億19.83億
平均值20.55億23.11億23.45億28.89億
中位數20.90億23.16億23.36億31.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.0749.8640.764.18-3.00
營業收入5.50億224.30億181.93億41.29億29.76億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBNTX

相關行情

台股首頁我要存股
BioNTech SE - ADR99.08-2.00%

延伸閱讀



    Empty