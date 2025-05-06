鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-5.06元，預估目標價為118.69元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 22:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.97元下修至-5.06元，其中最高估值-3.64元，最低估值-9.24元，預估目標價為118.69元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-3.64(-2.36)
|-2.19
|0.27
|1.32
|最低值
|-9.24(-8.45)
|-11.1
|-9.7
|-5.89
|平均值
|-5.56(-5.39)
|-5.18
|-4.48
|-2.75
|中位數
|-5.06(-4.97)
|-4.59
|-4.04
|-2.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.62億
|36.13億
|31.87億
|34.88億
|最低值
|17.34億
|14.45億
|17.62億
|19.83億
|平均值
|20.55億
|23.11億
|23.45億
|28.89億
|中位數
|20.90億
|23.16億
|23.36億
|31.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.07
|49.86
|40.76
|4.18
|-3.00
|營業收入
|5.50億
|224.30億
|181.93億
|41.29億
|29.76億
詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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