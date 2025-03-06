search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-3.27元，預估目標價為134.49元

鉅亨網新聞中心 2025-03-06 22:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.48元上修至-3.27元，其中最高估值-1.32元，最低估值-5.09元，預估目標價為134.49元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.32(-1.32)-0.06-0.310.56
最低值-5.09(-5.09)-8.08-8.07-8.7
平均值-3.24(-3.27)-3.39-3.43-3.24
中位數-3.27(-3.48)-3.13-3.47-1.96

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值29.15億34.40億35.23億31.88億
最低值24.48億18.48億18.01億22.56億
平均值27.07億25.86億25.72億27.08億
中位數27.31億25.51億25.59億27.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.0749.8640.764.18
營業收入5.50億224.30億181.93億41.29億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBNTX

相關行情

台股首頁我要存股
BioNTech SE - ADR112.1699-2.27%

延伸閱讀


Empty