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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-4.68元，預估目標價為134.54元

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.53元下修至-4.68元，其中最高估值-1.68元，最低估值-7.9元，預估目標價為134.54元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.68(-1.68)-1.150.271.32
最低值-7.9(-7.9)-9.05-6.67-6.73
平均值-4.69(-4.53)-4.3-4.07-3.48
中位數-4.68(-4.53)-4.45-4.46-4.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.86億36.13億29.66億56.93億
最低值19.64億19.99億20.82億23.13億
平均值22.90億25.24億25.15億32.43億
中位數22.19億25.57億24.69億29.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.0749.8640.764.18
營業收入5.50億224.30億181.93億41.29億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBNTX

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