鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-4.68元，預估目標價為134.54元
鉅亨網新聞中心 2025-03-11 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.53元下修至-4.68元，其中最高估值-1.68元，最低估值-7.9元，預估目標價為134.54元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.68(-1.68)
|-1.15
|0.27
|1.32
|最低值
|-7.9(-7.9)
|-9.05
|-6.67
|-6.73
|平均值
|-4.69(-4.53)
|-4.3
|-4.07
|-3.48
|中位數
|-4.68(-4.53)
|-4.45
|-4.46
|-4.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.86億
|36.13億
|29.66億
|56.93億
|最低值
|19.64億
|19.99億
|20.82億
|23.13億
|平均值
|22.90億
|25.24億
|25.15億
|32.43億
|中位數
|22.19億
|25.57億
|24.69億
|29.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.07
|49.86
|40.76
|4.18
|營業收入
|5.50億
|224.30億
|181.93億
|41.29億
詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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