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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Haleon plc - ADRHLN-US的目標價調升至11.04元，幅度約3.28%

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Haleon plc - ADR(HLN-US)提出目標價估值：中位數由10.69元上修至11.04元，調升幅度3.28%。其中最高估值12.66元，最低估值8.38元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Haleon plc - ADR評價：積極樂觀7位、保持中立9位、保守悲觀1位。

Haleon plc - ADR今(6日)收盤價為10.63元。近5日股價上漲3.28%，標普指數上漲2.2%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HLN市場預估目標價

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Haleon plc - ADR10.63-0.65%

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