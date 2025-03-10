鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADRBNTX-US的目標價調升至141.98元，幅度約5.57%
鉅亨網新聞中心 2025-03-10 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)提出目標價估值：中位數由134.49元上修至141.98元，調升幅度5.57%。其中最高估值169.81元，最低估值116.33元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予BioNTech SE - ADR評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。
BioNTech SE - ADR今(10日)收盤價為106.4元。近5日股價下跌5.57%，標普指數下跌3.1%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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