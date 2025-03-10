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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-3.09元，預估目標價為141.98元

鉅亨網新聞中心 2025-03-10 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.27元上修至-3.09元，其中最高估值-1.45元，最低估值-5.09元，預估目標價為141.98元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.45(-1.32)-1.07-0.310.56
最低值-5.09(-5.09)-8.08-8.07-8.7
平均值-3.2(-3.24)-3.71-3.7-3.53
中位數-3.09(-3.27)-3.43-3.87-4.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值29.15億28.74億28.21億29.73億
最低值24.75億20.62億19.99億22.56億
平均值27.14億25.20億25.34億26.43億
中位數27.24億25.30億25.48億27.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.0749.8640.764.18
營業收入5.50億224.30億181.93億41.29億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBNTX

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