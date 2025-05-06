鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADRBNTX-US的目標價調降至118.69元，幅度約5.48%
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 22:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)提出目標價估值：中位數由125.58元下修至118.69元，調降幅度5.48%。其中最高估值153.76元，最低估值98.31元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予BioNTech SE - ADR評價：積極樂觀18位、保持中立6位、保守悲觀0位。
BioNTech SE - ADR今(6日)收盤價為98.97元。近5日股價下跌5.48%，標普指數上漲2.2%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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