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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADRBNTX-US的目標價調降至118.69元，幅度約5.48%

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 22:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)提出目標價估值：中位數由125.58元下修至118.69元，調降幅度5.48%。其中最高估值153.76元，最低估值98.31元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予BioNTech SE - ADR評價：積極樂觀18位、保持中立6位、保守悲觀0位。

BioNTech SE - ADR今(6日)收盤價為98.97元。近5日股價下跌5.48%，標普指數上漲2.2%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BNTX市場預估目標價

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