鉅亨速報 - Factset 最新調查：高樂氏CLX-US的目標價調降至145.5元，幅度約3%
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對高樂氏(CLX-US)提出目標價估值：中位數由150元下修至145.5元，調降幅度3%。其中最高估值177元，最低估值132元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予高樂氏評價：積極樂觀3位、保持中立15位、保守悲觀4位。
高樂氏今(6日)收盤價為138.39元。近5日股價下跌3%，標普指數上漲2.2%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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