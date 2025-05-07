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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至5.32元，預估目標價為49.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.1元上修至5.32元，其中最高估值5.57元，最低估值4.86元，預估目標價為49.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值5.57(5.57)5.29
最低值4.86(4.86)3.15
平均值5.24(5.18)4.42
中位數5.32(5.1)4.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值189.06億192.49億195.98億
最低值180.89億175.42億195.98億
平均值184.14億185.44億195.98億
中位數183.31億186.92億195.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.390.133.101.364.57
營業收入120.89億147.89億174.63億173.59億178.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPPC

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