永豐餘、華紙雙喜臨門 同獲遠見ESG獎肯定

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-06 20:46

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永豐餘 (1907-TW) 今 (6) 日獲得第 21 屆《遠見》ESG 企業永續獎肯定，並榮獲 2 個獎項，以醣經濟為本，轉型氣候科技產業推動能源與材料創新，摘下「綜合績效 - 傳統產業楷模獎」，華紙 (1905-TW) 積極提升綠色能源使用效率，獲頒「低碳營運組 - 績優獎」。

永豐餘以循環再利用為執行方針，本著「醣經濟」理念，從農廢造紙持續拓展纖維材料的創新應用，並以技術加值轉化為能源，成為台灣生質能發電的先驅，具體實績包含木質素汽電共生與沼氣發電，達到創能與減碳效益。

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永豐餘 2024 年單位營收碳排密集度較前一年下降逾 3%，2024 年台灣生產據點的替代燃料及生質能源投入超過 50%，節電 6200 萬度、節汽 6.5 萬公噸，減碳近 5 萬公噸 CO₂e。

董事長葉惠青表示，此次獲獎對永豐餘而言是莫大鼓勵，評審肯定永豐餘學院院長何壽川在醣經濟的布局和遠見，讓集團以陽光、空氣、水相關的永續光合作用，做為事業發展的主軸，堅定朝向氣候科技產業前進，落實全循環經濟。

葉惠青提到，未來將繼續發展非塑材料、智慧能源、AI 數位轉型，並且延伸優勢，與其他企業和政府機構共好，為台灣社會創造更大價值。

另外，華紙為國內唯一的林漿紙一貫企業，將森林固碳、紙漿生產、紙製品製造與廢棄物循環利用緊密結合，於減碳、減塑與減廢成效上同步做出貢獻。

華紙此次榮獲「低碳營運組 - 績優獎」，證實了纖維原料的可再生趨勢不僅是淨零時代的關鍵產品，透過生物技術與高效率發電設施而產生龐大生質能源，更替台灣的綠電發展開創出一條可行道路。

為落實低碳營運，華紙藉由產業特性打造永續循環系統，2024 年自發自用的再生能源及綠色能源占比已逾 50%。

華紙董事長黃鯤雄指出，華紙是綠色產品的供給者，也為氣候變遷問題提供解方，獨特的固碳產業鏈，透過使用再生能源，搭配創新技術，在永續浪潮中站穩腳步，開創綠色環保新格局。

永豐餘與華紙，除實踐廢棄物資源化、提升能源使用效率，降低資源耗損和環境衝擊，也深入社區敦親睦鄰，適時提供教育資源鼓勵莘莘學子，均衡城鄉教育發展。對內則落實員工關懷，打造幸福友善工作環境，讓所有同仁了解工作和生命的意義是幸福的。專注耕耘環境、社會與治理三大面向，踏實努力成為產業經營典範。