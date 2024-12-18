永豐餘邁向下一個百年 永豐餘學院院長何壽川：醣經濟開創綠色新局

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-18 18:54

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創建於 1924 年的永豐餘 (1907-TW)，日前剛歡度百年慶。永豐餘以肥料起家，隨後進軍紙業，逐步發展成為台灣紙業的龍頭，並躋身全球紙業 50 強。面對數位化與環保挑戰，永豐餘從 2005 年起著手轉型，幕後推手為永豐餘學院院長何壽川。

何壽川站在環境優先的制高點，大力提倡「醣經濟」，從材料與能源面雙管齊下，揭櫫永豐餘轉型為氣候科技產業，朝向再生能源創能、儲能方向前進。而何壽川推廣的醣經濟，透過永豐餘百年慶活動，實際展出在民眾面前。

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包括永豐餘特別自荷蘭引進的 Wikkelhouse 全循環屋，是以醣—植物纖維的紙做為原料。全循環屋使用 24 層回收紙包覆，同時利用亞麻作為絕緣體，使用年限可達 50 至 100 年，耐用度不輸鋼筋水泥建築，碳排也只有鋼構建築的 1/2、混凝土結構的 1/3，而且廢棄後的建材可再 100% 回收。另外，醣材料的紙，還能製作成孩童過度期家具、全紙包裝抽取式衛生紙、紙棧板、紙基材 RFID。

在百年慶裡看到永豐餘在紙業領域不斷創新之外，也看到永豐餘秉持何壽川提出的低碳低耗能、可持續發展理念，積極引入生物質能及清潔能源技術。

在再生能源部分，永豐餘新屋廠則有廢棄物轉廢為能的沼氣發電、花蓮廠則是木質素發電以及永豐餘新屋廠和久堂廠都在推動資源循環燃料，再結合智慧能源平台的儲能、調能、用能，不僅能實現綠色能源自主供應，還能做到外售電力與綠電憑證、以及電力調控，都是永豐餘環保創新的具體成果。

此外，永豐餘還大力推動智慧製造與數位化轉型，從企業資源規劃 (ERP) 系統到人工智慧 (AI) 技術的應用，實現了製造過程的高效與精準，顯示出強大的市場競爭力。

據了解，何壽川向來關注市場變化，他更認為應主動引領變革，從何壽川於 1986 年推出鴻圖百億計劃，展開多角化經營，使永豐餘正式擠身為世界級造紙企業，到何壽川說出革自己的命，開創元太電子紙從黑白變彩色的世界版圖，以及近幾年提出的「醣經濟」理念，預示著未來綠色經濟將以紙及其他可循環材料為核心，深深影響永豐餘以碳做為轉型發展方向。