擴產火力持續發揚 材料-KY4月營收創同期新高年增31%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-06 18:23

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材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，材料 - KY 在 2025 年 4 月單月營收為 15.01 億元，創歷史同期新高，月減 1.08%，年增 31.93%，1-4 月累計營收為 56.55 億元，年增 19.03%，成長動能主要因絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，同時絲束與長絲 (森綾) 新產能擴增完成挹注等因素。

展望 2025 年，材料 - KY 由於加熱不燃燒菸市場成長及美國新關稅政策變化等因素，絲束與長絲 (森綾) 可望持續受惠；另材料 - KY 也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢，將持續支持業績的成長。目前訂單能見度良好，2025 年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲 (森綾) 及醋片新產能相繼擴增完成之下，樂觀看待成長動能延續。

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材料 - KY 在產能規劃方面，首先，因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡的可持續性醋酸纖維長絲 (森綾) 產能，以增加多樣化產品並因應市場需求。

材料 - KY 在 3 月初完工與現有中峰化學規模相當的醋片新廠，新廠的投產將發揮關鍵作用，進一步提升供應能力。另東南亞設廠 (絲束) 計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

材料 - KY 在 3 月並開出高達中游 3 萬噸的醋片新產能，推升醋片產能到 6.5 萬噸，除達到支援集團因絲束需求與營運成長擴增的原物供應之外，材料 - KY 身為全球高品質塑膠級醋片材料供應商，致力於光學鏡框原材料的創新與穩定供應，將積極搶攻 AR/VR 眼鏡鏡框龐大市場。

此外，材料 - KY 強調，在原物料端，材料 - KY 未來並將延伸至 AR/VR 裝置外殼材料、穿戴設備外殼材料開發。整體銷售潛力人民幣 1 億元以上。