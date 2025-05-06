上詮4月營收年月雙增 矽光產品預計2026量產

鉅亨網記者黃皓宸 2025-05-06 23:29

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光通訊廠上詮 (3363-TW) 今 (6) 日公告 4 月營收為 2.04 億元、月增 29.26%、年增 80.56%，今年 1-4 月累計營收為 6.15 億元、年增 61.3%。上詮表示，受惠上半年資料中心客戶需求暢旺，帶動營運維持高檔水準，公司已掌握矽光封裝的核心技術，矽光產品將於今年完成驗證後小量出貨，2026 年起放量生產。

上詮表示，看好今年高階資料中心將發展至 3.2T 以上，光纖連接逐步從插拔式轉向矽光子 (CPO)，光纖陣列以及光纖陣列單元封裝，是目前 CPO 供應鏈中公認的技術障礙，公司已提早進行矽光封裝布局，在推出可符合半導體封裝環境需求的光纖陣列連接器產品後，就持續發揮精密光纖連結的技術，也全力投入矽光封裝開發的製程標準化，並持續與國際客戶進行試量産規劃。

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