永豐餘推出全循環屋 攜手元太以紙建材實現淨零減碳

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-25 19:36

‌



永豐餘 (1907-TW) 百年展覽上展示首創「全循環屋」建築，集結旗下各事業群與子公司產品，以實際應用展現永續生活的願景。循環屋中包含全球電子紙領導廠商 E Ink 元太科技 (8069-TW) 所打造的電子紙建築解決方案，讓建築立面與裝潢能夠動態顯示且擁有節能效益。

元太科技在全循環屋中展出以 E Ink Prism ™ 電子紙技術為核心的系列建材解決方案，可以動態改變顏色、圖案，僅在更換畫面時用電，具有超低功耗，靈活多變，結合環境建材的優點。

‌



電子紙是最節能的顯示技術，新世代的可變色電子紙薄膜 E Ink Prism ™是段碼式的顯示技術，透過動態顯示的數位科技縮小與傳統靜態材料的設計差距。透過程式化編輯可變色電子紙的色彩動態變化，設計師將能把動態色彩變換與圖紋設計整合於各類型材料。

空間美學與智慧化兼融

在循環屋外牆安裝的 E Ink Prism ™電子紙牆面，利用淺色散熱和深色吸熱原理，賦予建築外牆顏色深淺變化，有助於調節室內溫度，減少空調耗能。夏季淺色外牆可降低城市熱島效應，較深色外牆節能至少 5%；隨季節調整外牆顏色，實現節能減碳及循環經濟。用戶亦可根據個人喜好選擇背景色和圖案，賦予牆面更多的裝飾和功能性。

浴室地磚與石材牆：在浴室區域採用 E Ink Prism ™ 3 技術，結合強化玻璃，設計出兼具安全性與智慧化的地磚。這些地磚可以靈活拼接、切換圖樣，依偏好訂製地板設計，腳踏變色磁磚石，即時呈現豐富視覺效果，增添互動性。

浴室內牆則使用仿石壁磚，洞石圖樣搭配強化玻璃，創造出如石材般的天然質感，透過一次施工實現多樣效果，實現同一空間多元風格的視覺效果，能輕鬆改變環境氛圍。

動態木紋磚：在循環屋浴室入口處，元太科技還展示了動態木紋磚牆。牆面運用了 E Ink Prism ™電子紙技術，加上木紋圖樣的拼接，搭配程式設計，形成動畫般的動態效果。

全循環屋的浴廁外牆木紋，是電子紙動態木紋磚。(圖：永豐餘提供) 浴廁內牆壁與地板，皆為電子紙變色玻璃磚。(圖：永豐餘提供)

電子紙技術實現長效節能與減碳

相比傳統的投影機或螢幕顯示裝置，電子紙的耗電量極低，僅在畫面更新時需要少量電力支持，從而有效地減少日常使用中的能耗。以 3 平米電子動態磚每天使用 8 小時為例，相比於 150W 投影機，一年可節省至少 400 度電力，減碳近 200 kgCO2e，為地球的減碳努力做出了實質性貢獻，實現循環經濟。