search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

永豐餘推出全循環屋 攜手元太以紙建材實現淨零減碳

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-25 19:36

cover image of news article
全循環屋外牆安裝的E Ink Prism ™電子紙牆面，除賦予建築外牆顏色深淺變化，也有助於調節室內溫度。(圖：永豐餘提供)

永豐餘 (1907-TW) 百年展覽上展示首創「全循環屋」建築，集結旗下各事業群與子公司產品，以實際應用展現永續生活的願景。循環屋中包含全球電子紙領導廠商 E Ink 元太科技 (8069-TW) 所打造的電子紙建築解決方案，讓建築立面與裝潢能夠動態顯示且擁有節能效益。 

元太科技在全循環屋中展出以 E Ink Prism ™ 電子紙技術為核心的系列建材解決方案，可以動態改變顏色、圖案，僅在更換畫面時用電，具有超低功耗，靈活多變，結合環境建材的優點。 


電子紙是最節能的顯示技術，新世代的可變色電子紙薄膜 E Ink Prism ™是段碼式的顯示技術，透過動態顯示的數位科技縮小與傳統靜態材料的設計差距。透過程式化編輯可變色電子紙的色彩動態變化，設計師將能把動態色彩變換與圖紋設計整合於各類型材料。 

空間美學與智慧化兼融 

在循環屋外牆安裝的 E Ink Prism ™電子紙牆面，利用淺色散熱和深色吸熱原理，賦予建築外牆顏色深淺變化，有助於調節室內溫度，減少空調耗能。夏季淺色外牆可降低城市熱島效應，較深色外牆節能至少 5%；隨季節調整外牆顏色，實現節能減碳及循環經濟。用戶亦可根據個人喜好選擇背景色和圖案，賦予牆面更多的裝飾和功能性。 

浴室地磚與石材牆：在浴室區域採用 E Ink Prism ™ 3 技術，結合強化玻璃，設計出兼具安全性與智慧化的地磚。這些地磚可以靈活拼接、切換圖樣，依偏好訂製地板設計，腳踏變色磁磚石，即時呈現豐富視覺效果，增添互動性。 

浴室內牆則使用仿石壁磚，洞石圖樣搭配強化玻璃，創造出如石材般的天然質感，透過一次施工實現多樣效果，實現同一空間多元風格的視覺效果，能輕鬆改變環境氛圍。 

動態木紋磚：在循環屋浴室入口處，元太科技還展示了動態木紋磚牆。牆面運用了 E Ink Prism ™電子紙技術，加上木紋圖樣的拼接，搭配程式設計，形成動畫般的動態效果。 

全循環屋的浴廁外牆木紋，是電子紙動態木紋磚。(圖：永豐餘提供)

全循環屋的浴廁外牆木紋，是電子紙動態木紋磚。(圖：永豐餘提供)

浴廁內牆壁與地板，皆為電子紙變色玻璃磚。(圖：永豐餘提供)
浴廁內牆壁與地板，皆為電子紙變色玻璃磚。(圖：永豐餘提供)

 

電子紙技術實現長效節能與減碳 

相比傳統的投影機或螢幕顯示裝置，電子紙的耗電量極低，僅在畫面更新時需要少量電力支持，從而有效地減少日常使用中的能耗。以 3 平米電子動態磚每天使用 8 小時為例，相比於 150W 投影機，一年可節省至少 400 度電力，減碳近 200 kgCO2e，為地球的減碳努力做出了實質性貢獻，實現循環經濟。 

此外，電子紙表面能靈活切換顏色、圖案，更換室內風格，無須如傳統建材拆除或重新施工，減少了裝修的建材浪費和碳排放。既能滿足現代消費者對多變裝潢風格的需求，也助力於永豐餘推動的「淨零減碳永續生活」目標。 

文章標籤

永豐餘元太電子紙永續節能減碳CSR

相關行情

台股首頁我要存股
永豐餘31.21.79%
元太298.52.40%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.69
加權指數法興(購) 槓桿6.37
加權指數法興(售) 槓桿6.28
加權指數法興(售) 槓桿7.16

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
元太

67.86%

勝率

#極短線強勢

偏強
元太

67.86%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
元太

67.86%

勝率

延伸閱讀


Empty