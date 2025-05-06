川普毒藥全球蔓延 多國政治領袖開始「保持距離以策安全」

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 16:31

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從加拿到、澳洲及菲律賓的近期選舉結果，可以窺見反川普浪潮正在全球傳遞，特別是與川普相關或模仿其風格的政治人物和政黨，川普反而成了「毒藥」。

上週剛結束的加拿大選舉，原本外界預期必敗的執政自由黨，在短短的 14 天內逆轉勝，就是祭出「反川普」這劑特效藥。

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現任總理卡尼在選舉期間喊得最多的口號是：「川普，別想羞辱加拿大，我將為加拿大挺身而出，讓美國知道，加拿大應該被尊重。」

而在投票當天，川普還送上「大禮」，對媒體喊話稱「加拿大應該成為美國第 51 州，我是認真的，這樣加拿大就不會是美國的經濟累贅」。

川普這局神助攻，激發了加拿大人民的愛國心，紛紛出門用選票把卡尼續留在總理大位。卡尼在當選之夜發表勝選演說，矛頭也全部指向美國表示，「川普想要摧毀我們，好讓美國控制加拿大，但只要我在，這永遠、永遠、永遠不會發生。」

華爾街日報還撰寫專題，標題為《卡尼的新使命：與美國徹底分手》。根據加拿大政府內部人士透露，卡尼正在著手製定一項激進計劃，讓加拿大經濟與最大貿易夥伴，同時也是最大威脅國美國脫鉤。

以反川普策略反敗為勝的，還有澳洲。

日前澳洲大選結果出爐，大選前，執政的工黨支持度為 48%，聯盟黨為 51%，局勢膠著，普遍看好聯盟黨獲勝，然而，工黨最後以 56% 的得票率大勝聯盟黨的 43%。關鍵在於總理阿爾巴尼斯「遠離川普」。

聯盟黨領袖達頓被描述為「川普迷」。他多次讚揚川普，稱其為「偉大的思想家，偉大的交易家，偉大的藝術家」，還模仿川普的口號，喊出：讓澳洲再次偉大。

達頓處處模仿川普，從言論、動作、再到政策，他以為川普是民意主流，靠著模仿川普就能像美國大選一樣，拿下澳洲大選，但川普卻成為一劑毒藥，讓聯盟黨支持度大跌。由於川普執政百日，把全球秩序搞得天翻地覆，澳洲選民深怕自己也選出個川普，把票投給工黨的阿爾巴尼斯。

阿爾巴尼斯勝選後，對川普的問題表現得不以為然，態度冷漠，迴避關稅和貿易問題，也未明確表示何時訪問。

這種川普毒藥效應也擴散至亞洲的菲律賓。

菲律賓 9 日將舉行中期選舉，親美的總統小馬科斯支持度大跌，從 42% 降至 25%；親中的杜特蒂家族，從 52% 上升到 59%。

小馬科斯被視為「對美國不戰而降的那個」，例如儘管川普對菲律賓加徵關稅，菲方部長卻表示將減少美國進口產品關稅以換取諒解。這種態度加上民眾厭惡是導致其支持度下跌的原因。