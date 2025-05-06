兩週內公布藥品關稅！川普簽署行政命令推動藥品回流美國

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-06 13:33

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為強化美國國內製藥能力，美國總統川普於週一（6 日）簽署行政命令，激勵處方藥在美國境內生產。此外，川普還表示，將在未來兩週內宣布對進口藥品加徵關稅的政策。

根據白宮發布的資料，該行政命令要求美國食品藥物管理局（FDA）刪除不必要的規定、簡化審查流程，並與藥廠合作，在工廠正式運作前提供早期技術支援，以縮短建廠時程。

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除 FDA 外，川普也下令美國國家環境保護局（EPA）加速藥廠與相關設施的建設審查，並要求各聯邦機構設立單一窗口統籌申請程序，由美國行政管理和預算局（OMB）提供協助，全面推動藥品製造回流。

川普指出，美國對外國製藥的高度依賴構成國安風險，主張透過關稅與政策干預來確保藥品供應安全。他表示：「我們不希望在戰爭或危機中還得依賴外國藥品，我們要能自己生產。」

FDA 局長 Marty Makary 說，該行政命令將使 FDA 在資源不增加的情況下，能夠執行更多藥廠查驗，並對外國藥廠進行突擊查核，以取代原本預先通知的檢查制度。

Makary 批評，現行制度對美國藥廠更嚴格，而外國藥廠則享有「預約查廠」的特權，形成不公平的競爭，而此命令正式要糾正監管標準不一致的問題。

儘管部分藥廠響應政策，但輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 則指出，關稅威脅已影響公司在美國的研發與製造投資決策，顯示產業內部出現分歧聲音。

FDA 則指出，近幾十年來，美國國內製藥業顯著萎縮，多數藥品的活性原料（API）已轉移至中國等成本較低的國家，導致供應鏈高度依賴海外生產。

根據顧問公司 EY 數據，2023 年美國藥品進口總額達 2030 億美元，其中高達 73% 來自歐洲，主要輸出國為愛爾蘭、德國與瑞士。

資料分析機構 GlobalData 指出，藥品生產回流可提升供應鏈韌性、降低斷鏈風險，但也可能推高製造成本與藥價，恐引發大眾對藥品負擔的疑慮。