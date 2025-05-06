Palantir財報超預期：Q1營收暴增39%、AI業務爆發卻引發股價重挫

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-06 16:34

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人工智慧（AI）熱門股 Palantir (PLTR-US) 公布 2025 年第一季財報，營收與獲利雙雙大超市場預期，顯示 AI 平台持續帶動業績強勁成長。然而，儘管基本面表現亮眼，因市場對其「高估值」存有疑慮，加上部分投資人選擇獲利了結，導致股價在財報發布後盤後下跌超過 8%。

據報導，Palantir 第一季營收達 8.84 億美元，年增率高達 39%，明顯優於去年同期的 6.343 億美元，也超越分析師預估的 8.63 億美元。調整後每股盈餘（EPS）為 0.13 美元，符合市場預期。

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淨利潤則從去年同期的 1.055 億美元翻倍成長至約 2.14 億美元（每股淨利 0.08 美元），創下歷史新高。

儘管財報數字優於預期，但由於自 2023 年以來，Palantir 股價已大幅上漲，加上市場對其極高估值存在疑慮，使得即便業績優異，仍難以支撐股價續漲，Palantir 股價在盤後交易中下跌超過 8%。

Palantir 以 AI 驅動的平台聞名，主要應用於國防與情報部門，但近年來商業業務也快速成長。這些業務增長，加上該公司被納入標普 500 指數，使其股價去年飆漲 340%。

分析師指出，對於像 Palantir 這類市值高、成長快速的企業，僅僅達標已難以激勵股價續漲，必須交出遠超預期的「驚喜式」表現才能維持上漲動能。

自推出自家 AI 平台以來，Palantir 的 AI 業務急速擴張，成為營收成長主力。公司總市值已逼近 3000 億美元，目前市銷率（P/S）高達 102.34，為標普 500 成分股中最高，遠超第二名 Texas Pacific Land Corporation(TPL-US) 約 50 倍，並大幅領先其他同業如 Soft Cloud 與 Fair Isaac 公司 (FICO-US) 。

儘管股價短線承壓，Palantir 仍對未來營運保持高度信心。公司宣布將 2025 年全年營收預期從原先的 37.4 至 37.6 億美元，上調至 38.9 至 39 億美元；第二季營收預估為 9.34 至 9.38 億美元。

全年調整後營運收入預測區間為 17.11 至 17.23 億美元，自由現金流則上看 16 至 18 億美元。

Palantir 執行長 Alex Karp 在致股東信中表示：「我們的表現證明，一場革命正席捲我們的業務與整個產業。」