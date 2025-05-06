〈環球晶法說〉Q2稼動率提升 新台幣強升影響小且可控
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-06 18:48
環球晶 (6488-TW) 今 (6) 日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，第二季受惠急單挹注，稼動率將持續爬升，而針對新台幣強升，則認為影響非常有限且可控，主要因台灣的產能與營收占公司比重不到 30%，曝險相對較低，加上公司正在全球進行產能擴張，美元貶值時，還款壓力也減輕，反倒可強化財務結構。
展望第二季，徐秀蘭指出，近期由於關稅帶來不確定性，客戶積極下急單，美國既有據點及亞洲據點接獲多筆急單與轉單，可望帶動第二季產能利用率提升，但受折舊費用增加與台灣夏季電價影響，毛利率大致持平上季。
環球晶透過橫跨 3 大洲、9 個國家、18 個據點的全球製造布局與高度彈性的供應鏈體系，強化競爭優勢，且使用多種功能性貨幣，包括美元、新台幣、歐元、日圓與韓元，也透過其他多元化貨幣如丹麥克朗、馬來西亞令吉與人民幣等組合，降低單一貨幣波動的影響。
針對關稅，徐秀蘭說，環球晶已加速產品認證進程，成立跨部門專案小組，並在關稅調整期間持續推動相關因應計畫，同時也積極提升在地採購比例、優化資源配置並提升成本效率，以強化供應鏈的靈活性與韌性， 確保在貿易條件不斷變動的情況下，持續營運與穩定出貨。
環球晶第一季營收 155.95 億元，季減 4.6%，年增 3.4%，毛利率 26.4%，季減 3.7 個百分點，年減 7.9 個百分點，營益率 16.6%，季減 5.3 個百分點，年減 9.7 個百分點，但受惠業外損失減少，歸屬母公司淨利 14.56 億元，季增 206.5%，年減 58.8%，每股稅後純益 3.05 元。
- AI泡沫會不會重演？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 徐秀蘭：環球晶美國製造策略與川普不謀而合 受關稅影響相對輕
- 併購失敗的轉機 環球晶選擇一條難走但對的道路
- 三大正面因素 今年營收重返成長 毛利率持平去年
- 川普喊話廢止晶片法 公司將評估三點因應補助生變 並調整生產計畫