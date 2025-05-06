〈環球晶法說〉Q2稼動率提升 新台幣強升影響小且可控

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-06 18:48

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環球晶 (6488-TW) 今 (6) 日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，第二季受惠急單挹注，稼動率將持續爬升，而針對新台幣強升，則認為影響非常有限且可控，主要因台灣的產能與營收占公司比重不到 30%，曝險相對較低，加上公司正在全球進行產能擴張，美元貶值時，還款壓力也減輕，反倒可強化財務結構。

展望第二季，徐秀蘭指出，近期由於關稅帶來不確定性，客戶積極下急單，美國既有據點及亞洲據點接獲多筆急單與轉單，可望帶動第二季產能利用率提升，但受折舊費用增加與台灣夏季電價影響，毛利率大致持平上季。

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環球晶透過橫跨 3 大洲、9 個國家、18 個據點的全球製造布局與高度彈性的供應鏈體系，強化競爭優勢，且使用多種功能性貨幣，包括美元、新台幣、歐元、日圓與韓元，也透過其他多元化貨幣如丹麥克朗、馬來西亞令吉與人民幣等組合，降低單一貨幣波動的影響。

針對關稅，徐秀蘭說，環球晶已加速產品認證進程，成立跨部門專案小組，並在關稅調整期間持續推動相關因應計畫，同時也積極提升在地採購比例、優化資源配置並提升成本效率，以強化供應鏈的靈活性與韌性， 確保在貿易條件不斷變動的情況下，持續營運與穩定出貨。