【量大強漲股整理】台幣由升回貶，五月份哪個【產業】最有爆發力?

鉅亨研報 2025-05-06 17:57

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 157.54 億元，投信買超 10.46 億元，自營商賣超 117.95 億元，三大法人合計買超 50.04 億元，其中，投信由賣轉買，自營商連續六日賣超，外資則連續三日買超，累計買超金額為 789.90 億。

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石油輸出國組織與盟國（OPEC+）宣布自 6 月起開始增產，導致國際油價承壓，能源類股大幅走低，美股昨日全面收低，標普 500 指數下跌 0.64%，終結連續九個交易日的升勢，也完全收復自 4 月 2 日回檔以來的跌幅，今年四月初美國總統川普宣布對多國商品徵收「對等關稅」，引發市場短期動盪，市場情緒亦受到政策與地緣政治因素的干擾，川普雖表達希望與中國達成公平協議，但表示本週尚無計劃與中國國家主席習近平對話，同時，他指示美國商務部及貿易代表，研擬對國外電影或在海外製作的電影課徵 100% 關稅，進一步強化貿易保護主義立場，此外，根據日媒報導，美國方面已拒絕日本提出的全額關稅豁免要求，僅同意部分削減，引發亞洲盟國的不安，在多重不確定因素下，市場正將注意力轉向聯準會今日將展開為期兩天政策會議，儘管川普近期對聯準會主席鮑爾施壓力道升高，但市場普遍預期聯準會本次將維持利率不變，根據 Fedwatch 的數據，市場預計 5 月降息 1 碼的機率為 2.4%，而維持利率不變的機率則為 97.6%，靜待進一步經濟數據與通膨走勢明朗。

台股加權指數今日開低後震盪回穩，終場小跌 10.4 點，收在 20,522.59 點，跌幅 0.05%，成交量達 3,029.21 億元，櫃買指數則相對強勢，上漲 2.03 點，收在 221.42 點，漲幅 0.93%，權值股表現分歧，(2330-TW)台積電與 (2454-TW) 聯發科走勢疲弱，其中台積電收盤收在 920 元，下跌 18 元，成為拖累指數的主要因素之一，近期新台幣急升，市場擔憂出口導向產業將面臨匯損壓力，相關類股普遍走弱；相對而言，內需強勁、進口導向或可望受惠匯率變動的產業表現出色，今日盤面上，運輸類股上漲 2.26%，汽車類股漲幅達 2.53%，觀光類股也小漲 0.40%，反映資金轉向匯率受益股的趨勢，從三大法人今日籌碼動向來看，外資買超 157.54 億元，投信轉為買超 10.46 億元，自營商則持續賣超 117.95 億元，已連續六個交易日站在賣方，三大法人合計買超 50.04 億元，其中外資已連續三日買超，累計買超金額達 789.90 億元，顯示國際資金對台股後市仍具一定信心，近期台幣快速升值期間，外資不減反增，積極加碼台股，顯示可能提前布局，因應美國即將公布的半導體關稅政策，市場預期相關政策將有利台灣半導體產業發展，成為吸引資金進場的誘因之一，同時，財報與法說會的干擾逐漸鈍化，整體市場氣氛偏多，股市有望持續上攻，展望短期，520 前政策期待與資金動能有望推動新一波行情，可關注內需消費、資產活化、能源轉型以及軍工等具題材性與政策支撐的族群。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 1.92%，收在 920 元，4 月初公布最新製程進展，表示 2 奈米晶片將於今年下半年正式進入量產階段；而更先進的 1.4 奈米製程預計在 2028 年展開量產，A14SPR 升級版則計畫於 2029 年推出，展現其先進製程技術穩健推進的節奏與領先地位；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.46，收在 146.0 元，4 月營收達 6,414 億元，月增 16.16%、年增 25.54%，創歷年同期新高，累計前四月營收達 2.28 兆元，年增 24.58%，同樣刷新同期紀錄，展望後市，公司表示以目前接單能見度來看，第二季營運可望呈現季增與年增雙成長；(2454-TW) 聯發科，下跌 1.16%，收在 1280 元，根據 FactSet 最新調查，市場對聯發科 2025 年每股盈餘預估中位數上修至 73.81 元，較先前的 73.33 元略為上調，預估區間介於 67.33 至 81.31 元之間，整體目標價預估為 1,740 元，顯示市場對其今年表現持續看好。

資安族群再度點火，(6140-TW) 訊達，盤中大漲 9.91%，亮燈漲停!! 最高來到 49.90 元，第一季累計營收達 4.95 億元，年增達 43%，展現穩健成長動能。隨著 2025 台北國際安全科技應用博覽會即將登場，公司預期將持續推升業績動能，營運動向看俏。

五月份【這產業】將是主流股!!



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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師