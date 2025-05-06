國際金價重上3300美元！全球90%黃金交易量背後，三大巨頭如何操盤世界經濟命脈？
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-06 08:40
在經歷短暫回檔後，國際金價又大漲，黃金期貨和現貨價格周一 (5 日) 都再次突破每盎司 3300 美元大關，國際金價此前曾連續下跌，在 4 月 30 日至 5 月 2 日期間，COMEX 期金、倫敦現貨金價分別下跌 3% 跟 2.29%。目前，川普關稅政策、聯準會 (Fed) 降息預期、地緣風險等因素的變化，仍是影響金價的主要原因。
中國《財經雜誌》報導，這場價格波動背後是倫敦場外交易市場、紐約期貨市場與上海黃金交易所全球三大黃金交易中心共同構築的定價體系，主導著全球貴金屬市場的脈搏。
作為全球黃金交易的核心樞紐，倫敦場外交易市場憑藉其獨特的造市商機制佔據主導地位。追溯至 1697 年羅斯柴爾德家族主導的黃金定價機制，這個擁有 300 多年歷史的交易市場迄今仍是全球最大黃金現貨交易中心。
倫敦金銀市場協會 (LBMA) 通過 174 家會員公司構建的造市商網絡，每日處理超過 2000 萬盎司黃金交易，佔據全球國際交易量的 70%。LBMA 特有的 400 盎司「合格交割」金條體系和橫跨亞歐美的時區優勢，構築起連接東西方黃金流通的樞紐。
然而，這個傳統市場正面臨透明度改革的壓力，2015 年電子化定價機制的引入標誌著 LBMA 向現代化轉型的重要步伐。
在地球另一端，紐約商品交易所的黃金期貨市場正以金融創新重塑定價權。1974 年推出的黃金期貨合約，不僅為投資者提供了風險對沖工具，更在 1978 年創下單月交易量突破百萬張的紀錄。如今，這個全球流動性最強的黃金期貨市場，其價格波動常與倫敦現貨市場形成連動效應。
在 2024 年 4 月的地緣政治風暴中，紐約與倫敦市場的價差一度超過每盎司 60 美元，刺激交易商將黃金運往美國套利，推動 COMEX 黃金庫存攀升至 4263 萬盎司歷史新高，凸顯期貨市場對實體經濟的強勁傳導力。
此外，東方力量也正在重塑全球黃金版圖。上海黃金交易所自 2002 年成立以來，通過「上海金」人民幣定價機制構建起與倫敦、紐約並行的東方基準。2016 年推出的「上海金」基準價，以每克人民幣計價，靠著國內 Au9999 標準金錠，更貼合亞洲市場供需。
國際板的設立更打通了離岸人民幣參與管道，2024 年國際板交易規模達 2.52 兆元人民幣，見證著「西金東移」的趨勢演變。
當前全球黃金市場呈現三足鼎立格局，倫敦市場把控現貨定價權，紐約市場引領金融衍生品創新，上海市場則推動人民幣計價體系發展。
值得關注的是，上海黃金交易所近年來國際化進程提速，與芝商所 (CME)、LBMA 等主流機構展開價格授權與標準互認合作，標誌著東方定價權的實質性突破。
面對地緣政治風險與貨幣體系變革，三大交易中心既相互制衡又互為補充，為投資人提供風險分散的價值錨點。正如 WGC 所言，這種多元化的市場結構，正是黃金作為終極避險資產永保生命力的制度基礎。
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