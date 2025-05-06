〈貴金屬盤後〉美元走弱 金價跳漲逾2%

鉅亨網編譯余曉惠 2025-05-06 04:59

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在美元走弱和避險需求帶動下，金價周一 (5 日) 上漲逾 2%，同時，投資人正在等待美國聯準會 (Fed) 本周決策會議出爐。

紐約黃金期貨上漲 2.4% 至每盎司 3321.30 美元。

黃金現貨價上漲 2.2%，報每盎司 3312.09 美元。

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美元指數下跌 0.2%，使以美元計價的黃金，對持有外幣的買家來說變得相對划算。

美國總統川普周日宣布對所有境外電影課稅 100%，再次點燃投資人對全球貿易戰潛在後果得擔憂。

Kitco Metals 資深金屬分析師 Jim Wyckoff 說：「我們看到避險需求持續流入，讓金價居高不下... 價格將保持在 3000 美元以上，至少短期內會如此。」

他說：「我不認為 Fed 本次開會將對利率做出任何調整，但我們也會觀察，看 Fed 有沒有偏向任何一邊。」

交易員等待 Fed 主席鮑爾的會後記者會發言，以判斷 Fed 的利率走向。自去年 12 月迄今，Fed 一直把基準利率保持在 4.25-4.50%。

Fed 將在台灣時間周四凌晨宣布決議，市場普遍預期將按兵不動，但川普的關稅政策已經讓經濟前景蒙上一層不確定的陰霾，這可能是最後一次有這麼明確預期結果的會議。

高盛預期黃金表現將持續跑贏白銀，但指出因為資金流動存在著強烈的關聯性，今年對黃金的火熱需求，也有機會帶動白銀價格上漲。

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