〈貴金屬盤後〉美元走弱 金價跳漲逾2%
鉅亨網編譯余曉惠 2025-05-06 04:59
在美元走弱和避險需求帶動下，金價周一 (5 日) 上漲逾 2%，同時，投資人正在等待美國聯準會 (Fed) 本周決策會議出爐。
美國總統川普周日宣布對所有境外電影課稅 100%，再次點燃投資人對全球貿易戰潛在後果得擔憂。
Kitco Metals 資深金屬分析師 Jim Wyckoff 說：「我們看到避險需求持續流入，讓金價居高不下... 價格將保持在 3000 美元以上，至少短期內會如此。」
他說：「我不認為 Fed 本次開會將對利率做出任何調整，但我們也會觀察，看 Fed 有沒有偏向任何一邊。」
交易員等待 Fed 主席鮑爾的會後記者會發言，以判斷 Fed 的利率走向。自去年 12 月迄今，Fed 一直把基準利率保持在 4.25-4.50%。
Fed 將在台灣時間周四凌晨宣布決議，市場普遍預期將按兵不動，但川普的關稅政策已經讓經濟前景蒙上一層不確定的陰霾，這可能是最後一次有這麼明確預期結果的會議。
黃金通常被視為不確定性中的避險工具，而且在低利率環境下表現良好，今年來一路飆升 26.3%，而且多次創下歷史新高紀錄。
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