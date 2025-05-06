驚金漲、債不美！黃金、債券ETF期貨保證金調高 「這檔」一口氣調漲5成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-06 20:15

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因應近期國際市場波動劇烈，臺灣期貨交易所今 (6) 日公告調整黃金期貨契約 (GDF)、臺幣黃金期貨契約 (TGF)、元大美債 20 年 ETF 期貨契約 (RZF)、國泰智能電動車 ETF 期貨契約 (SGF)、中信高評級公司債 ETF 期貨契約 (SQF)、群益 ESG 投等債 20+ETF 期貨契約 (UJF)、國泰 20 年美債 ETF 期貨契約 (UKF) 及黃金選擇權契約 (TGO) 之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金 (A 值)、風險保證金最低值 (B 值)、混合部位風險保證金 (C 值) 所有月份保證金金額，並自 114 年 5 月 7 日一般交易時段結束後起實施。

商品類期貨契約保證金調幅在 21%-23%，包括：黃金期貨契約 (GDF) 原始保證金金額從 1,890 美元調高為 2,330 美元，一舉調高 440 美元，調幅 23%；臺幣黃金期貨契約 (TGF) 從新台幣 76,000 元，調高為 92,000 元，調高 16,000 元，調幅 21%。

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標的證券為受益憑證之股票期貨契約保證金的調幅更高，約 40% 上下，如國泰 20 年美債 ETF 期貨 (UKF)，原始保證金從新台幣 15000 元一口氣調高到 22,000 元，調幅 46.7%，近５成。