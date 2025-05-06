驚金漲、債不美！黃金、債券ETF期貨保證金調高 「這檔」一口氣調漲5成
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-06 20:15
因應近期國際市場波動劇烈，臺灣期貨交易所今 (6) 日公告調整黃金期貨契約 (GDF)、臺幣黃金期貨契約 (TGF)、元大美債 20 年 ETF 期貨契約 (RZF)、國泰智能電動車 ETF 期貨契約 (SGF)、中信高評級公司債 ETF 期貨契約 (SQF)、群益 ESG 投等債 20+ETF 期貨契約 (UJF)、國泰 20 年美債 ETF 期貨契約 (UKF) 及黃金選擇權契約 (TGO) 之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金 (A 值)、風險保證金最低值 (B 值)、混合部位風險保證金 (C 值) 所有月份保證金金額，並自 114 年 5 月 7 日一般交易時段結束後起實施。
商品類期貨契約保證金調幅在 21%-23%，包括：黃金期貨契約 (GDF) 原始保證金金額從 1,890 美元調高為 2,330 美元，一舉調高 440 美元，調幅 23%；臺幣黃金期貨契約 (TGF) 從新台幣 76,000 元，調高為 92,000 元，調高 16,000 元，調幅 21%。
標的證券為受益憑證之股票期貨契約保證金的調幅更高，約 40% 上下，如國泰 20 年美債 ETF 期貨 (UKF)，原始保證金從新台幣 15000 元一口氣調高到 22,000 元，調幅 46.7%，近５成。
期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生之虧損超過自身可承擔能力之情事發生，以維護自身交易安全。
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