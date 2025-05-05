川普稱讚中國展現積極 願「某時點」降低關稅 

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-05 10:02

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美國總統川普表示，願意「在某個時刻」降低對中國商品加徵的關稅，因為目前關稅太高，導致全球兩大經濟體幾乎停止互相貿易，並稱中國發出「積極的」訊號，重申兩國可能達成的任何協議都必須「公平」。

川普對中國進口產品徵收高達 145% 的關稅。中國則對美國進口產品徵收 125% 的關稅作為報復。這些舉措擾亂了市場，並有可能推高製造設備以及許多美國人依賴的廉價商品（包括服裝和玩具）的價格。

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在周日播出的 NBC《與媒體有約》(Meet the Press) 訪問中，川普表示：「在某個時點，我會降低關稅，否則根本沒辦法跟他們（中國）做生意，而他們現在非常想做生意。」

他指出，中國經濟近期陷入困境。官方製造業採購經理指數顯示，中國工廠活動陷入 2023 年 12 月以來最嚴重的萎縮；新出口訂單降至 2022 年 12 月以來的最低水準，並創下當年 4 月上海實施全市封城以來的最大降幅。

不過，川普稱讚中國近期發表的部分聲明「積極」，重申兩國達成的任何協議都必須「公平」。

中國上周五 (2 日) 表示，自川普宣布加徵關稅以來，中國正在評估與美國進行貿易談判的可能性，這是雙方可能開始談判的第一個跡象。受到此發言激勵，美股當天應聲上漲。

此外，川普周日 (4 日) 在空軍一號上告訴記者，他本週沒有計劃與中國國家主席習近平通話，並表示雙方正在「談論不同的事情」。