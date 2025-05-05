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矽格Q1 EPS 1.57元 資本支出調升至35億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-05 17:09

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矽格示意圖。(鉅亨網資料照)

IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今 (5) 日召開董事會通過 2025 年第一季財報，受惠客戶需求穩健，營運淡季不淡，稅後純益 7.57 億元，季減 3.82%，年增 1.75%，每股稅後純益 1.57 元，同時因應關稅帶來的客戶新需求，擬提高 2025 年度資本支出，由 19.97 億元提高至 35.37 億元，增幅達 77%，主要用於增加測試設備採購。

矽格第一季營收 46.85 億元，季減 4.76%，年增 12.57%，毛利率 28.48%，創下近三年來新高，季增 2.37 個百分點，年增 4.78 個百分點，營益率 19.56%，季增 2.75 個百分點，年增 5.37 個百分點，稅後純益 7.57 億元，季減 3.82%，年增 1.75%，每股稅後純益 1.57 元。


矽格表示，美國新關稅政策造成各國國內市場新局面，特定客戶加大產品訂貨，公司配合營運需求，擬提高 2025 年度資本支出，由 19.97 億元提高至 35.37 億元，主要用於增加測試設備採購。

矽格今日也同步公告 4 月營收 15.6 億元，月減 1.82%，年增 4.09%，累計前 4 月營收 62.47 億元，年增 10.32%。

矽格補充，4 月營收雖因清明假期及工作天數減少而有所影響，但多條產品線客戶晶片仍穩定供量，營收仍較去年同期成長。手機晶片、網通晶片、AI 晶片及高速運算晶片 (HPC) 仍維持一定動能，公司對半導體後市仍保持審慎樂觀。

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矽格測試設備資本支出調升

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