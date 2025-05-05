研華睽違12年重返COMPUTEX 董座親揭三大展出主軸

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-05 21:13

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工業電腦大廠研華 (2395-TW) 睽違 12 年重返 COMPUTEX 台北國際電腦展，董事長劉克振今 (5) 日宣布，將以「Edge Computing & WISE-Edge in Action」為主題，聚焦「邊緣智慧系統」、「邊緣協同與 AI Agent」和「關鍵產業應用」三大展示主軸。

劉克振表示，以現在 AI 發展來看，在 B2C 應用發展較為快速、普及，而研華聚焦的是 B2B 市場，但這塊領域的 AI 還沒有說到非常成熟，主要是沒有一個平台，因此，期望透過研華 WISE-Edge 平台實現邊緣端軟硬體整合，也非常願意跟同業分享軟體平台，加速 B2B 的 AI 發展可以跟上 B2C。

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在 2025 COMPUTEX 台北國際電腦展中，研華於南港展覽館一館及二館同步設立展區，展現前瞻 Edge Computing & WISE Edge 技術與應用成果。

研華於一館設立品牌館，以「邊緣智慧系統」、「邊緣協同與 AI Agent」和「關鍵產業應用」三大展示主軸，橫跨十大應用主題，從平台整合、邊緣運算到 Edge AI 服務，積極拓展智慧製造、智慧醫療、自主系統及機器人、視覺智慧、能源、環境及農業等重點領域。

二館展區則聚焦智慧零售、智慧城市等 AI 驅動的智能服務應用領域，並首次在亞洲亮相 Advantech-AURES 解決方案，展示源自歐洲知名 POS 與自助服務產品，為零售及服務業注入智慧新動能。

除了展區外，研華也將透過一系列主題論壇、展覽與線上直播活動，攜手全球客戶及夥伴共同探索 AI 邊緣運算的無限潛能，更將於 5 月 19 日率先舉辦年度論壇，廣邀全球科技領袖齊聚，前瞻探討 AI 與邊緣運算的未來趨勢。