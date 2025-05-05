【量大強漲股整理】新台幣強勢升值下，【這產業】最有潛力受惠?

鉅亨研報 2025-05-05 17:24

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 244.63 億元，投信賣超 11.86 億元，自營商賣超 111.63 億元，三大法人合計買超 121.14 億元，其中，投信由買轉賣，自營商連續五日賣超，外資則連續二日買超，累計買超金額為 632.36 億。

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受到優於預期的非農就業數據以及美中貿易僵局有望破冰的雙重利多激勵，美股上周五強勢上漲，連續第九個交易日收紅，道瓊指數大漲 564 點，一舉收復自 4 月初川普宣布對等關稅措施以來的跌幅。那斯達克與費城半導體指數分別上漲 1.3% 與 3.5%，反映科技與半導體族群買氣旺盛，其中 (TSM-US) 台積電 ADR 勁揚 3.8%，(NVDA-US)輝達也上漲 2.5%，展現市場對 AI 與晶片前景的信心。不過，(AAPL-US)蘋果股價逆勢重挫 3.7%，成為當日科技股的主要拖累，經濟數據方面，美國 4 月新增非農就業人數達 17.7 萬人，明顯優於市場預期的 13.8 萬人，顯示勞動市場仍具韌性，失業率則維持在 4.2% 不變，市場普遍預期美國聯準會將在本週三的政策會議上維持利率不變，並將原定於 6 月的降息時點延後至 7 月，以觀察更多通膨與就業數據的走勢，在國際局勢方面，美中貿易談判露出曙光，據報導，中國官方正考慮就芬太尼走私問題回應美方關切，為雙邊重啟貿易磋商鋪路，市場對兩國關係回暖抱持審慎樂觀態度，(BRK-US)波克夏公布第一季財報，雖然獲利下滑，但「股神」巴菲特在股東會上針對美中貿易發表強硬言論，指出貿易不應成為施壓工具，呼籲雙方避免經濟對抗升級。展望本週，除聯準會會議外，包括 (DIS-US) 迪士尼在內約五分之一的標普 500 成分股將公布財報，企業獲利表現與政策動向將共同主導市場走勢。美股是否能延續近期漲勢，仍須觀察財報季與國際談判的後續發展。

新台幣今日再度強勢升值，盤中一度大漲逾 1 元，升破 30 元整數關卡，最高觸及 29.59 元，創下近年罕見的升幅，升值幅度超過 4%，改寫上週五剛創下的單日升值紀錄，匯率急升雖反映熱錢持續流入，但對以出口為導向的台灣產業構成潛在壓力，市場憂心企業營收恐受不利匯率影響，台股方面，加權指數今日開高走低，由金融股領跌，大盤早盤一度下挫超過 460 點，最低下探至 20320 點。不過隨著新台幣升勢稍有收斂，市場信心逐步回穩，終場跌幅收斂至 254.65 點，指數收在 20532.99 點，失而復得五日線。今日成交金額放大至 3870 億元，較上週五明顯增加，顯示盤中波動劇烈，買賣力道積極，觀察三大法人動向，外資今日買超 244.63 億元，為連續第二日站在買方，累計兩日買超達 632.36 億元，投信則由前一日的買超轉為賣超 11.86 億元，自營商則持續偏空操作，連續第五日賣超，今日金額為 111.63 億元。三大法人合計買超 121.14 億元，顯示外資在新台幣走強下仍持續布局台股，但內資態度相對保守，整體而言，匯市與股市聯動效應明顯，新台幣的強勢表現雖吸引資金流入，但也讓市場對出口企業未來獲利能力產生疑慮，後續新台幣是否延續升勢，以及法人買盤能否續航，將是觀察台股短線走勢的關鍵。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 1.26%，收在 938 元，2 奈米製程首採 GAAFET 架構，取代 FinFET，提升晶體密度與效能，有效降低漏電與功耗，市場需求超越 3 奈米；(2317-TW) 鴻海，下跌 3.39%，收在 142.5 元，今日公布 2025 年 4 月營收，年增 25.54%，營收達 6413.66 億元；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.38%，收在 1295 元，2025 年 Q2 業績展望與上季持平，天璣 9400 + 推出與中國高端市場補貼，將有望抵銷中低階 SoC 需求下滑影響。

(6148-TW) 驊宏資，上漲 2.40%，收在 72.4 元，2 月稅後純益 400 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.09 元。主要客戶為國內金融與政府單位，屬內需型企業，不受對等關稅影響。

(4303-TW) 信立，上漲 6.05%，收在 87.6 元，自結 3 月獲利達 12.38 億元，年增 328.4%，大幅優於去年同期的 2.89 億元，每股純益達 15.7 元，獲利表現亮眼。

(2468-TW)華經，上漲 4.80%，收在 80.8 元，自結 3 月稅前盈餘 1,000 萬元，年增 3.2%；稅後純益 800 萬元，年增 2.33%，每股純益 0.11 元。專注於企業雲端基礎架構、雲平台建置及備援系統規劃等解決方案，除了受惠 DeepSeek 橫空出世引發資安關注外，(GOOG-US)Alphabet 收購雲端資安公司 Wiz，更進一步推升市場熱度，加上富爸爸 (3702-TW) 大聯大，收購股權後，股價一飛衝天!(2468-TW)華經，經濟日報 39.35 領先預告之後持續地改寫新高紀錄! 通通都驗證!

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