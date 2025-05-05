營收速報 - 台光電(2383)4月營收71.91億元年增率高達42.12％
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 15:15
今年1-4月累計營收為288.76億元，累計年增率60.75%。
最新價為623元，近5日股價上漲7.95%，相關零組件業上漲5.1%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2949 張
- 外資買賣超：+2006 張
- 投信買賣超：+1031 張
- 自營商買賣超：-88 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|71.91億
|42%
|-6%
|25/3
|76.68億
|65%
|9%
|25/2
|70.30億
|87%
|1%
|25/1
|69.86億
|56%
|9%
|24/12
|64.10億
|49%
|1%
|24/11
|63.36億
|50%
|9%
台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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