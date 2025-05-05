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營收速報 - 台光電(2383)4月營收71.91億元年增率高達42.12％

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 15:15


台光電(2383-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣71.91億元，年增率42.12%，月增率-6.22%。

今年1-4月累計營收為288.76億元，累計年增率60.75%。

最新價為623元，近5日股價上漲7.95%，相關零組件業上漲5.1%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2949 張
  • 外資買賣超：+2006 張
  • 投信買賣超：+1031 張
  • 自營商買賣超：-88 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 71.91億 42% -6%
25/3 76.68億 65% 9%
25/2 70.30億 87% 1%
25/1 69.86億 56% 9%
24/12 64.10億 49% 1%
24/11 63.36億 50% 9%

台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收台光電

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