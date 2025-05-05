廣運旗下金運科技與BP嘉實多熱管理事業部結盟 強攻亞太市場

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-05 19:50

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廣運 (6125-TW) 旗下的金運科技今與英國石油 (BP) 下嘉實多（Castrol）旗下熱管理事業部，正式宣布達成策略聯盟，攜手於亞太市場推動 AI 資料中心液冷解決方案的全面發展。

廣運指出，旗下金運科技過去專注於電子代工服務領域，亦曾經為蘋果 MFi 認證合格生產廠商。2025 年 3 月，金運科技完成合併集團內部熱傳事業群，積極布局資料中心水冷解決方案，並運用數位孿生平台，進行先進的 AI 資料中心（AIDC）設計模擬。廣運指出，熱傳事業群移轉到金運，有助於金運在原有的包括網通產品業務內容之外，擴充電子產品業務的多樣性。

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同時，廣運對金運科技正在遴選輔導券商，有機會推動金運科技最快在 2025 年第四季登錄興櫃交易。

金運科技 CDU 產品已全面進入量產階段，並陸續出貨至日本、美國、墨西哥，同時於歐洲、東南亞的多個資料中心進行設計驗證。

嘉實多熱管理事業部專注於為資料中心與能源儲存系統提供創新冷卻技術，於全球設有 4 座技術中心，針對 AI、機器學習（ML）與雲端運算等領域持續研發先進液冷解決方案，如直接晶片冷卻液 PG25 ，致力於資料中心液冷基礎設施的最佳化管理。嘉實多隸屬於英國石油集團，已超有 125 年的卓越歷史，成為全球高性能潤滑油與冷卻液市場的領導品牌。

金運科技今與英國石油旗下嘉實多旗下熱管理事業部此次雙方策略聯盟，將以金運科技在水冷 CDU 及資料中心整合解決方案的領先優勢，結合嘉實多於冷卻液技術的深厚實力，共同於亞太地區推動 AIDC 水冷基礎建設。金運科技與嘉實多預計將於 2025 年第三季正式推出首波聯合解決方案。

金運科技執行長謝明凱表示金運與嘉實多攜手合作，結合雙方優勢，為未來資料中心水冷發展提供更完整且高效的解決方案，特別是亞太市場的快速成長帶來了巨大的機遇。

嘉實多熱管理事業部全球負責人黃建棠也指出，金運科技在資料中心液冷領域的專業與經驗，結合嘉實多卓越的冷卻液技術，將為市場帶來前所未有的一站式解決方案，一起共築全球液冷生態圈。雙方將以亞太市場為起點，未來逐步擴展至全球市場，攜手為 AI、雲端與大型運算時代的資料中心建設注入新動能。

廣運對熱傳事業群將整併移轉到金運有助於提升廣運集團於 AI 水冷散熱技術及數據中心接單的營運綜效，進一步強化集團競爭力與市場優勢。