〈台幣強升〉債券ETF超跌！專家分析3原因夾擊 勿貿然搶短接刀子

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-05 16:59

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新台幣兌美元匯率漲瘋了！今 (5) 日盤中更是直接突破 30 元關卡，一度強升近 5%，導致美債、投等債 ETF 淨值慘兮兮，市價更是超跌，市場專家分析這波跌勢主要受到三個原因影響，首先是台幣強升，其次為聯準會降息預期又遞延至 7 月，第三則為台美關稅貿易談判。建議投資人 5 月底前停看聽，靜待匯率回穩，「不宜貿然進場搶短接刀子」。

專家指出，近期非美貨幣確實表現強勢，債券 ETF 自上周四開始受到影響，事實上，全台債券 ETF 幾乎沒有外匯避險，因此匯率波動會全數反應在淨值上，以今天新台幣兌美元強升逾 4% 為例，多檔債券 ETF 淨值回檔 3-4% ，但市價卻超跌至 7%，因而導致折價幅度擴大。

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美國上周五公布的 4 月非農就業報告顯示，上個月新增就業人數為 17.7 萬，遠高於市場預期的 13.8 萬人，促使市場交易員對聯準會 (Fed)2025 年首次降息的預期從 6 月推遲至 7 月，此外，上周債券價格亦呈現小跌。

除此之外，債券 ETF 面臨最大的問題就是匯率風險，台灣央行向來以維持新台幣匯率穩定為首務，避免與其他亞幣脫鉤太多，這波升值威力確實讓大家措手不及，專家建議債券 ETF 投資人可以先停看聽，觀望一下，待匯率回穩，雖有預期心理影響，但短期內出現 29 字頭，已經來到一個相對過強的位置，央行應有相對應的作為，而非美貨幣接下來也有可能進入盤整。

專家指出，預計進行單筆投資者，建議再觀望一、兩周，由於台灣目前正與美方進行關稅貿易談判，匯率也是重要的磋商籌碼之一，等到台幣持穩後，若是聯準會降息訊號釋出，債券 ETF 價格仍有機會反彈，提醒民眾現在不宜貿然躁進搶短，近期波動還是相當劇烈。

透過此次新台幣強升慘痛經驗，專家告誡投資人分散風險的重要性，切勿把雞蛋放在同一籃子，股債均衡配置才是上策，「沒有永遠的避險資產」，搭配定期定額方式，績效反而比震盪劇烈時短進短出來得佳。