【波克夏股東會】巴菲特年底退休！股東會十大看點一次看

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-04 14:12

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美國投資大師華倫 · 巴菲特（Warren Buffett）在 2025 年 5 月 3 日，第 60 次出席波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）(BRK.B-US) 年度股東大會，並在現場數萬名投資人前發表一連串啟發性的觀點。

討論範圍涵蓋從貿易關稅、持股日商、人工智慧（AI）到貨幣貶值等多方面議題，同時正式宣布公司接班計畫。

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以下是本次會議的十大重要觀點，解析巴菲特對未來投資和全球經濟的展望。

巴菲特宣布退休計畫，格雷格 · 阿貝爾將接任

巴菲特於會中正式宣佈，61 歲的格雷格 · 阿貝爾（Greg Abel）將在 2025 年底接任波克夏執行長，這一接班計畫早已安排妥當。巴菲特表達對阿貝爾的極大信任，並強調自己將繼續在特殊情況下擔任顧問角色，並對波克夏的未來充滿信心。這一消息引發現場熱烈掌聲。

強調反對貿易保護主義，支持自由貿易

巴菲特警告美國將貿易當作武器是「重大錯誤」，並指出美國應與全球其他國家保持自由貿易關係。他提到，美國的成功來自於開放的貿易政策，並呼籲更多國際合作。

他還特別提到，貿易政策與地緣政治風險對波克夏未來營運有潛在影響，將持續關注。波克夏最新財報亦指出，貿易政策與地緣政治風險帶來高度不確定性，未來將持續觀察其對營運的潛在衝擊。

美國財政赤字問題及其對經濟的潛在影響

談到美國現況，巴菲特表示非常擔憂美國目前的財政赤字，稱其處於「不可持續」狀態。現今預算赤字高達 7%，遠超過可持續的 3% 標準。

他警告，若政府財政失控，將可能引發通貨膨脹及經濟困難，並強調波克夏不會為了短期利益而進行不必要的操作。

股市波動與投資策略：冷靜應對市場波動

面對近期美股下跌，巴菲特則淡然處之。他提醒股東，波克夏歷史上曾遭遇多次股價腰斬，但基本面不變。他強調投資應靠理性和智慧，不該被市場情緒牽動。他甚至認為，當價格下跌時反而是買進的好機會。

他強調，最近美國股市的表現不應被形容為一次巨大的變動，「過去 30 天、45 天發生的事情，根本不算什麼」。這並非什麼戲劇性的熊市，而是正常的市場行為。

巴菲特提醒投資人，儘管中間經歷了無數市場恐慌，但美股在他 94 年的人生中整體持續上漲。他舉例指出，道瓊工業指數自 1930 年他出生當天的 240 點一路成長至今的逾 41,300 點。

談投資機會：波克夏差點動用 100 億美元進行投資

巴菲特在股東大會上透露，波克夏近期差點動用 100 億美元進行投資，但最後沒有付諸行動。

他舉例道：「就在不久前，我們幾乎就要拿出 100 億美元，不過我們也願意花掉 1000 億美元。我的意思是，當出現對我們來說合理、我們能夠理解並且具有良好價值的投資項目時，作出這些投資決策並不困難。」

巴菲特稱，在決定是否投資一家企業時，會先從資產負債表著手。 他說：「我花在查看資產負債表上的時間比查看利潤表的時間多。華爾街其實不太關注資產負債表，但我喜歡先查看過往 8 年或 10 年的資產負債表，然後再查看利潤表，因為有些東西在資產負債表上更難隱藏或作弊。」

波克夏「絕對不會出售」對日本五大商社的長期投資

對於波克夏在日本五大商社的持股，巴菲特則明確表示將長期持有，甚至希望持股 50 年以上。他高度評價這些商社的管理文化與經營成果，並透露目前對日本商社的投資已達 200 億美元，未來有意進一步擴大規模。

巴菲特指出，波克夏投資的伊藤忠、丸紅、三菱商事、三井物產與住友商事五大日本商社在過去幾年表現出色。他強調，公司計畫持有這些商社的股份長達五十至六十年，並致力於與這些企業建立長期且穩固的合作關係。

截至目前，波克夏在日本的總投資金額已達 200 億美元。巴菲特甚至語帶遺憾地表示：「我甚至希望當初我們投的是 1000 億美元，而不是 200 億，」顯示他對日本市場前景的高度信心。

波克夏現金儲備創新高，等待最佳投資機會

截至 2025 年，波克夏現金儲備已達 3477 億美元，創下新高。巴菲特強調，波克夏並不會因為資金充裕而隨便進行投資，反而會等待真正有價值的機會。他表示，若出現適合的投資標的，波克夏將毫不猶豫地出手。

針對市場猜測他是否刻意留現金讓即將接任的格雷格 · 阿貝爾（Greg Abel）發揮，巴菲特也幽默回應：「我沒那麼高尚。」

他強調，波克夏一向機會主義濃厚，只要有合適標的，將會毫不猶豫出手，並預估五年內可能會出現重大的投資機會。

巴菲特對房地產投資的看法：股票市場優於房地產

巴菲特對房地產市場的投資持保留態度。他認為，與股票市場相比，房地產交易過程繁瑣，且變數多，並不如資本市場靈活。他建議投資人專注於高效的股票市場，尋求更多即時投資機會。

巴菲特對人工智慧持謹慎態度

儘管人工智慧被認為是未來潛力巨大的技術，但巴菲特對於人工智慧的投資持謹慎態度。他表示，波克夏將不會盲目追隨人工智慧熱潮，而是選擇更為謹慎的投入方式。

波克夏的保險業務主管 Ajit Jain 也表示，儘管 AI 對保險行業有顛覆性影響，但波克夏將保持觀望，待適合的機會再進行投資。

巴菲特給年輕人的建議：「做你喜歡的事」

對於給年輕人的建議，巴菲特建議，應該「謹慎」選擇自己的雇主，但不必太過糾結於起薪，要去「能找到優秀同事的地方」。