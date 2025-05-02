外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌1.04%，報9.6326元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 21:14
截至台北時間02日21:14，美元/瑞典克朗下跌0.1007點跌幅達1.04%，暫報9.6326點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.66%
- 近 1 週：+1.52%
- 近 3 月：-12.19%
- 近 6 月：-9.37%
- 今年以來：-11.99%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.74，本日下跌0.51%
- 美元/新加坡幣相關性0.72，本日下跌1.29%
- 美元/加幣相關性0.56，本日下跌0.29%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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