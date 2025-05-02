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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌1.04%，報9.6326元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 21:14


截至台北時間02日21:14，美元/瑞典克朗下跌0.1007點跌幅達1.04%，暫報9.6326點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.66%
  • 近 1 週：+1.52%
  • 近 3 月：-12.19%
  • 近 6 月：-9.37%
  • 今年以來：-11.99%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.74，本日下跌0.51%
  • 美元/新加坡幣相關性0.72，本日下跌1.29%
  • 美元/加幣相關性0.56，本日下跌0.29%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.77，本日下跌0.26%
  • 英鎊/美元相關性-0.77，本日下跌0.2%
  • 紐元/美元相關性-0.68，本日下跌0.81%

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美元/瑞典克朗9.5948-1.42%
加幣/美元0.7257+0.55%
歐元/美元1.1362+0.63%
英鎊/美元1.3316+0.39%
紐元/美元0.5973+1.15%

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