外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.8%，報0.5952元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:40
截至台北時間02日20:40，紐元/美元上漲0.0047點漲幅達0.8%，暫報0.5952點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+3.60%
- 近 1 週：-1.53%
- 近 3 月：+4.77%
- 近 6 月：-0.97%
- 今年以來：+5.54%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日上漲1.3%
- 美元/挪威克朗相關性-0.79，本日上漲0.56%
- 美元/加幣相關性-0.75，本日上漲0.25%
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