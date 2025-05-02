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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.8%，報0.5952元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:40


截至台北時間02日20:40，紐元/美元上漲0.0047點漲幅達0.8%，暫報0.5952點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+3.60%
  • 近 1 週：-1.53%
  • 近 3 月：+4.77%
  • 近 6 月：-0.97%
  • 今年以來：+5.54%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.93，本日上漲1%
  • 英鎊/美元相關性0.76，本日上漲0.14%
  • 歐元/美元相關性0.65，本日上漲0.35%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日上漲1.3%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.79，本日上漲0.56%
  • 美元/加幣相關性-0.75，本日上漲0.25%

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紐元/美元0.5972+1.14%
澳元/美元0.6462+1.25%
英鎊/美元1.3313+0.37%
歐元/美元1.1361+0.62%
加幣/美元0.7257+0.55%

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