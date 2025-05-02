亞泥：今年國內營建保守 陸水泥市場「前高後低」

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-02 20:25

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亞泥 (1102-TW) 股東會年報出爐，展望 2025 年，國內營建景氣保守看待，不過，中國大陸水泥市場在政策刺激下，可望呈現「前低後高」走勢，價格與需求將出現階段性反彈。

亞泥說明，2025 年由於資金成本上升、銀行提高貸款利率，以及央行第七次選擇性信用管制後續效應發酵，同時市場對新青安房貸的質疑聲，都連帶影響銀行放款態度。

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亞泥預計，國內不動產交易結構將由 2024 年的價量齊揚，轉為量縮價盤整的市況，2025 年不動產景氣將保守看待，營建方面，將延續公建需求增長、民建需求保守趨勢。

另外，營建缺工及物料上漲等問題仍在，恐影響公共建設發包進度，故亞泥認為，2025 年的整體營建景氣，將維持謹慎保守態勢。

至於中國大陸水泥產業，亞泥認為，水泥需求面受益於政策拉動，包括城市更新、城中村改造與地下管網建設等重大工程陸續啟動，資金逐步到位，市場規模具潛力。