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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為132.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.19元上修至4.43元，其中最高估值5.46元，最低估值4.06元，預估目標價為132.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.46(5.46)6.267.71
最低值4.06(4.01)4.665.28
平均值4.47(4.34)5.226.22
中位數4.43(4.19)5.176.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值50.04億55.83億59.52億
最低值47.26億50.22億54.21億
平均值48.25億52.13億56.47億
中位數48.15億51.95億56.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.35-5.45-6.86-5.54-0.66
營業收入17.62億28.42億38.26億41.54億44.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Twilio公司(TWLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTWLO

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