鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為132.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.19元上修至4.43元，其中最高估值5.46元，最低估值4.06元，預估目標價為132.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.46(5.46)
|6.26
|7.71
|最低值
|4.06(4.01)
|4.66
|5.28
|平均值
|4.47(4.34)
|5.22
|6.22
|中位數
|4.43(4.19)
|5.17
|6.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|50.04億
|55.83億
|59.52億
|最低值
|47.26億
|50.22億
|54.21億
|平均值
|48.25億
|52.13億
|56.47億
|中位數
|48.15億
|51.95億
|56.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.35
|-5.45
|-6.86
|-5.54
|-0.66
|營業收入
|17.62億
|28.42億
|38.26億
|41.54億
|44.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Twilio公司(TWLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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