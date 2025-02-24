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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司TWLO-US的目標價調升至160元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)提出目標價估值：中位數由155元上修至160元，調升幅度3.23%。其中最高估值185元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予Twilio公司評價：積極樂觀18位、保持中立8位、保守悲觀4位。

Twilio公司今(24日)收盤價為114.31元。近5日股價下跌3.23%，標普指數下跌1.66%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TWLO市場預估目標價

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