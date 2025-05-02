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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司TWLO-US的目標價調升至132.5元，幅度約3.92%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)提出目標價估值：中位數由127.5元上修至132.5元，調升幅度3.92%。其中最高估值165元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予Twilio公司評價：積極樂觀20位、保持中立6位、保守悲觀4位。

Twilio公司今(2日)收盤價為97.88元。近5日股價上漲3.92%，標普指數上漲2.18%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TWLO市場預估目標價

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