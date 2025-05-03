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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合愛迪生ED-US的目標價調升至108.5元，幅度約5.6%

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 00:18


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對聯合愛迪生(ED-US)提出目標價估值：中位數由102.75元上修至108.5元，調升幅度5.6%。其中最高估值128元，最低估值94元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予聯合愛迪生評價：積極樂觀3位、保持中立11位、保守悲觀5位。

聯合愛迪生今(3日)收盤價為110.26元。近5日股價上漲5.6%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ED市場預估目標價

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