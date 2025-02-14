鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司TWLO-US的目標價調升至152元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)提出目標價估值：中位數由144元上修至152元，調升幅度5.56%。其中最高估值185元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予Twilio公司評價：積極樂觀16位、保持中立10位、保守悲觀3位。
Twilio公司今(14日)收盤價為147.28元。近5日股價下跌5.56%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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