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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司TWLO-US的目標價調降至135元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 22:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)提出目標價估值：中位數由140元下修至135元，調降幅度3.57%。其中最高估值180元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予Twilio公司評價：積極樂觀20位、保持中立7位、保守悲觀4位。

Twilio公司今(24日)收盤價為91.66元。近5日股價上漲3.57%，標普指數上漲1.9%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TWLO市場預估目標價

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