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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司(RBLX-US)EPS預估上修至-1.46元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 06:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.49元上修至-1.46元，其中最高估值-1.15元，最低估值-1.68元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.15(-1.28)-0.7-0.33-0.59
最低值-1.68(-1.68)-1.67-1.89-0.59
平均值-1.45(-1.48)-1.21-0.92-0.59
中位數-1.46(-1.49)-1.24-0.87-0.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值54.80億67.63億82.10億85.47億
最低值51.00億53.72億63.05億82.19億
平均值52.95億62.75億73.55億83.30億
中位數52.89億62.87億74.54億82.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.46-0.84-1.55-1.87-1.44
營業收入9.24億19.19億22.25億27.99億36.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Roblox公司(RBLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRBLX

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