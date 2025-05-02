鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司(RBLX-US)EPS預估上修至-1.46元，預估目標價為75.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 06:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.49元上修至-1.46元，其中最高估值-1.15元，最低估值-1.68元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.15(-1.28)
|-0.7
|-0.33
|-0.59
|最低值
|-1.68(-1.68)
|-1.67
|-1.89
|-0.59
|平均值
|-1.45(-1.48)
|-1.21
|-0.92
|-0.59
|中位數
|-1.46(-1.49)
|-1.24
|-0.87
|-0.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54.80億
|67.63億
|82.10億
|85.47億
|最低值
|51.00億
|53.72億
|63.05億
|82.19億
|平均值
|52.95億
|62.75億
|73.55億
|83.30億
|中位數
|52.89億
|62.87億
|74.54億
|82.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.46
|-0.84
|-1.55
|-1.87
|-1.44
|營業收入
|9.24億
|19.19億
|22.25億
|27.99億
|36.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Roblox公司(RBLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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