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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估下修至4.21元，預估目標價為152.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:17


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.3元下修至4.21元，其中最高估值5.23元，最低估值4.06元，預估目標價為152.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.23(5.13)5.896.95
最低值4.06(3.91)4.565.57
平均值4.34(4.35)5.056.14
中位數4.21(4.3)56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值49.80億54.16億59.52億
最低值47.31億50.51億54.96億
平均值48.14億51.93億56.69億
中位數48.00億51.80億56.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-3.35-5.45-6.86-5.54
營業收入17.62億28.42億38.26億41.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Twilio公司(TWLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTWLO

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