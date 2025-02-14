鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估下修至4.21元，預估目標價為152.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:17
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.3元下修至4.21元，其中最高估值5.23元，最低估值4.06元，預估目標價為152.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.23(5.13)
|5.89
|6.95
|最低值
|4.06(3.91)
|4.56
|5.57
|平均值
|4.34(4.35)
|5.05
|6.14
|中位數
|4.21(4.3)
|5
|6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|49.80億
|54.16億
|59.52億
|最低值
|47.31億
|50.51億
|54.96億
|平均值
|48.14億
|51.93億
|56.69億
|中位數
|48.00億
|51.80億
|56.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.35
|-5.45
|-6.86
|-5.54
|營業收入
|17.62億
|28.42億
|38.26億
|41.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Twilio公司(TWLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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