search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Block, Inc. Class AXYZ-US的目標價調降至75元，幅度約9.09%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共39位分析師，對Block, Inc. Class A(XYZ-US)提出目標價估值：中位數由82.5元下修至75元，調降幅度9.09%。其中最高估值112元，最低估值35元。

綜合評級 - 共有47位分析師給予Block, Inc. Class A評價：積極樂觀38位、保持中立7位、保守悲觀2位。

Block, Inc. Class A今(2日)收盤價為58.48元。近5日股價上漲9.09%，標普指數上漲2.18%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股XYZ市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Block, Inc. Class A58.48+0.02%

延伸閱讀



Empty