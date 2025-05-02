鉅亨速報 - Factset 最新調查：Block, Inc. Class AXYZ-US的目標價調降至75元，幅度約9.09%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共39位分析師，對Block, Inc. Class A(XYZ-US)提出目標價估值：中位數由82.5元下修至75元，調降幅度9.09%。其中最高估值112元，最低估值35元。
綜合評級 - 共有47位分析師給予Block, Inc. Class A評價：積極樂觀38位、保持中立7位、保守悲觀2位。
Block, Inc. Class A今(2日)收盤價為58.48元。近5日股價上漲9.09%，標普指數上漲2.18%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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